Gf Vip, Guendalina Tavassi imita Antonella Fiordelisi: e sul web scoppia il caso

Guendalina Tavassi imita Antonella Fiordelisi e scoppia un caso sul web. La sorella di Edoardo, anche lui concorrente del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto la sua antipatia per l'influencer e dopo quanto affermato da Antonella nella casa in merito alla proposta di recitare un piccolo scketch la Tavassi non ha potuto fare a meno di prenderla in giro.

«No, io ho fatto lo spot per Acqua e Sapone. Non è che adesso faccio la cretina così. non è una cosa che mi piace. Per tutte le cose importanti che ho fatto, non mi va di fare una cosa divertente e ironica su questa cosa», ha detto Antonella, facendo scoppiare un vero caso sul web, dove tanti hanno commentato ironicamente le sue parole. A questi si è unita Guendalina che in una sua Instagram story, davanti a degli shampoo ha fatto il verso alla Fiordelisi.

Guenda ha finto di fare lo spor pubblicitario, poi sul finire ha agginto: «Signora, scusi… che cosa sta facendo? Lei sta ostacolando la mia carriera e io sto pubblicizzando un altro marchio». A seguire Guendalina Tavassi ha anche postato il video in cui Antonella Fiordelisi si rifiuta di partecipare allo sketch che i due Edoardo avevano pensato per lei, per poi aggiungere anche la clip dello spot pubblicitario originale.