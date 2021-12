Gf Vip, rivelazioni choc dell'ex di Alex Belli: «È un violento. All'epoca non l'ho denunciato, ora lo farei»

Nonostante sia stato squalificato dal Gf Vip, l'attenzione resta puntata su Alex Belli. L'attore e fotografo protagonista del triangolo con la moglie Delia Duran e l'influencer Soleil Sorge riceve altre accuse. Dopo l'ex moglie Mila Suarez a svelare dichiarazioni spiazzanti ora arriva anche un'altra ex: Hellen Scopel. L'ex modella ed ex attrice ci è andata giù pesante contro il gieffino: tradimenti, bugie e inganni ecco su cosa era basato il loro rapporto. Hellen, che è stata finalista di Miss Italia nel 2006 e ha partecipato a un’edizione di Uomini e Donne, ha avuto una relazione con Belli quando entrambi erano molto giovani e stavano muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il primo incontro è avvenuto nel 2004, ad un party. Alex lavorava per una radio parmense per conquistare la ragazza le ha chiesto un'intervista, da lì un corteggiamento durato un mese fino a quando la modella non ha ceduto. Dopo il primo appuntamento i due sono diventati una coppia fissa e fu proprio Hellen a spingere Alex verso il mondo della moda.

Dopo molti anni anche Hellen Scopel vuota il sacco e lascia dichiarazioni importanti al settimanale Nuovo tv e fa cadere la maschera al protagonista del Gf Vip: «Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato!»

La relazione tra Alex e Hellen è durata 3 anni e fu proprio la modella a lasciarlo a causa dei suoi tradimenti e ad alcuni atteggiamenti troppo aggressivi: «Allora non l’ho denunciato, ora lo farei».

I primi tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. «Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio un po’ spinto da un certo “Fra di Roma”. Quella volta mi sono insospettita». Poi gli atteggiamenti che per la Scopel erano intollerabili sono continuati e così la relazione si è chiusa, ma il fascino di Alex ha colpito di nuovo e Hellen ci è ricascata: «Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo».