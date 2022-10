Gf vip, Jessica Selassié vuota il sacco: «Con Barù siamo...» e il pensiero su Manuel Bortuzzo

Torna alla ribalta Jessica Selassié, la vincitrice dell’ultima edizione del Gf vip, che nell'intervista esclusiva ai microfoni di Radio Cusano Campus svela particolari inediti del rapporto "tormentato" con Barù. I telespettatori si erano molto appassionati al rapporto speciale che la gieffina aveva con Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, il cuoco e imprenditore toscano, noto anche per il suo fascino da sciupafemmine, tanto da creare l’hashtag #Jeru. Ma il rapporto non è mai sfociato in una relazione.

«Siamo molto amici, ci vogliamo molto bene. Abbiamo un rapporto molto vero, un rapporto nato in modo particolare, ci guardavamo, è nata una forte complicità. Nella capanna abbiamo chiarito tante situazioni, abbiamo avuto delle semplici coccole, nulla di concreto. Nemmeno un bacio. Calore umano, come dice lui».

La relazione di Manuel e Lulù

Diversa, invece, è la situazione di Manuel Bortuzzo, con cui la sorella Lulù Selassié aveva avuto una storia d’amore piuttosto tormentata. Dopo tanti tira e molla all’interno della casa, Manuel aveva deciso di chiudere una volta e per tutte la relazione con Lulù tramite un comunicato Ansa piombato sulle sorelle come un macigno. Sembra, infatti, che le Selassié non si aspettavano la notizia. «Un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo per niente. Eravamo sul treno abbiamo aperto Instagram e abbiamo visto il comunicato ANSA. Quando sei dentro la casa del GF le persone le conosci al 90%. Abbiamo visto tanti suoi lati, un ragazzo buono, meraviglioso, si è fatto influenzare da situazioni esterne. Lei innamorata, ma anche Manuel l’ho visto con lo sguardo languido. Ora non lo vedo contento com’era con Lulù, alcune situazioni lo hanno portato a fare determinate scelte. Non l’ho mai più visto né risentito, non ho mai affrontato l’argomento con lui».

Subito dopo, Manuel Bortuzzo si è fidanzato con la tiktoker Angelica Benevieri. Ma sembra, da alcuni indizi social sembrano puntare ad una rottura già a pochi mesi dall’inizio della relazione.