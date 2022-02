Gf Vip, Kabir scontro ad alta tensione con Manila: «Hai fatto cose cattive». E Lorenzo Amoruso affonda: «Non la riconosco»

È stremata ormai Manila Nazzaro. A un mese dalla fine del Gf Vip i capi saldi di questa edizioni comincia a cadere nello sconforto e stavolta a non tenere più la tensione è l'ex Miss Italia. A criticare la vippona, dopo Soleil e Katia, è arrivato anche Sandokan. Kabir Bedi non ha preso bene la nomination nei suoi confronti fatta da Manila: «Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive». Senza mezzi termini il concorrente ha palesato alla Nazzaro il suo disappunto rispetto alle "strategie" messe in atto nella scorsa puntata.

APPROFONDIMENTI EX CONCORRENTE Gf Vip, Stefania Orlando attacca Amoruso per il post contro Manila:... AMORE FINITO? Gf Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù vittima? «Nessuno mi capisce»....

GF Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco più, ora devo riflettere». Fan in allerta «Si lasciano?»

Gf Vip, Kabir contro Manila

«Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai una cosa cattiva», si è giustificata così la gieffina. Nel frattempo Manila si è confidata con le amiche Miriana e Lulù. «Qualunque cosa uno fa viene fraintesa. Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato. La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire», ha evidenziato la vippona. «Mi dispiace che lui, che ha questo modo di vivere così positivo, ha avuto un pensiero bruttissimo che nessuno di noi ha mai avuto su di te», ha aggiunto Lulù.

La confusione di Lorenzo Amoruso

Insomma per Manila non sono momenti facili e la donna potrebbe crollare definitivamente venerdì in puntata. Fuori dalla casa infatti il compagno Lorenzo Amoruso sembra volersi allontanare dalla Nazzaro a causa dei suoi comportamenti che non riconosce più. Anche se oggi sembra ripensarci e in una storia scrive che «Bontà e altruismo oggi vengono scambiati per falsità». Torna sui suoi passi? Alfonso Signorini sicuramente ne parlerà in diretta nella prossima puntata del reality e vedremo come reagirà la vippona.