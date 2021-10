Gf Vip, l'ira di Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: «È una falsa»

Festa venerdì sera al Gf Vip di leggerezza e ironia. Al termine del party a base di alcol e danze è scattato un bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu e il gesto ha scatenato l'ira funesta di Katia Ricciarelli. Il soprano non ci sta. «Miriana si lamenta sempre che nessuno la accetta, ma poi mente». Ma spieghiamo bene: la mattina dopo tutta la casa parlava del bacio e dopo che i vipponi hanno chiesto la verità a Miriana l'ex di Pago ha negato e lì Katia non ci ha visto più. Nel confessionale le parole della cantante sono state dure ma dirette: «Trovo gente che non è sincera. Qui dentro le cose che dicono sono tutte strumentalizzate. Miriana fa la santarellina. Ma sii te stessa, se hai baciato uno di notte chi se ne frega, ma di la verità. Che figura fai?»

Gf Vip, Katia contro Miriana

Stasera si torna sull'argomento e Miriana prova a difendersi dando la sua versione dei fatti dicendo che lei aveva negato solamente perchè in realtà era un semplice e innocente bacio stampo.

Alfonso Signorini allora incalza: «Perchè avete fatto la capanna se era un bacio innocente?»

Miriana replica subito: «È stato Aldo». Ma nel frattempo Jo Squillo effettivamente aveva lasciato libero il letto per i due concorrenti.

Ma Alfonso ora chiede anche a Pisu: «Nicola ma alla fine ti piace Miriana?», senza esitazione alcuna: «Certo sennò non la baciavo....»

Al richiesta del pubblico di replicare riscatta il bacio tra i due e mentre il figlio della Mirigliani arrossisce la Trevisan gesticola spiegando che anche stasera non c'era nulla di male.

Ma Katia torna a tuonare: «Per me se si baciano non c'è nessun problema ma deve dire la verità. È una falsa. Io con la gente finta non voglio avere a che fare»

Quale sarà la verità? Scatterà l'amore? Intanto è la Volpe a dare un consiglio alla ex di Non è la Rai: «Vivitela, sei una donna libera».

