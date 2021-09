Gf Vip, Katia Ricciarelli e il suo messaggio d'amore: «Pippo ti voglio bene»

Al Gf Vip l'iconica Katia Ricciarelli si lascia andare ai racconti della sua vita amorosa. «Si dice che il primo amore è quello che non scordi mai, in realtà è l'ultimo che non scordi». Lacrime ed emozione per il matrimonio naufragato con Pippo Baudo. «Dopo 5 mesi che ci siamo conosciuti ci siamo sposati, è stato un amore importante». Tra le parole il messaggio pieno d'amore lascia tutti senza parole: «Pippo ti voglio bene», non riesce a contenere l'affetto Katia Ricciarelli.

APPROFONDIMENTI IN TV Gf Vip, Signorini rimprovera il pubblico: «Basta bacchettoni,... TELEVISIONE Gf Vip, l'ingresso di Andrea Casalino è hot: il modello in...

«Lo scorso anno ci siamo rivisti dopo tanto tempo all'Arena di Verona ed è stato come ritrovarsi, lui si è preoccupato per me, ma ora dopo tutto questo tempo credo sia giusto dirci che ci vogliamo bene è inutile portare rancore» e continua la Ricciarelli: «A Pippo oggi auguro ogni bene, forse glielo dovevo dire prima ma non l’ho fatto anche per pudore».

Gf Vip, la sorpresa ad Aldo Montano: il video del figlio commuove anche i telespettatori

Gf Vip, Katia Ricciarelli parla dei suoi grandi amori

Alfonso Signorini poi le chiede del suo altro grande amore Jose Carreras. «Ci siamo conosciuti al teatro regio di parma eravamo fuori sui gradini e io gli dissi perchè non sali sul gradino e lui mi rispose che era già sul gradino» è iniziata così la storia tra i due. «Avevamo tutti e due 23 anni, stavamo molto bene insieme. Sembrava che andassimo così d’accordo, invece c’era tempo anche per altre cose. Poi ho detto basta, mi ero stancata di fare la fidanzata e ho detto basta. Volevo chiudere con gli uomini e invece 5 mesi dopo ero sposata» Il riferimento è al suo secondo grande amore ovviamente Pippo baudo, con il quale la cantante è stata legata fino al 2004.