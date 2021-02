GF Vip, la brutta frase di Giulia Salemi a Dayane Mello dopo la morte del fratello: «Senza cuore»

Gf Vip, la brutta frase di Giulia Salemi a Dayane Mello dopo la morte del fratello. Fan furiosi: «Senza cuore». Oggi, l'influencer italo-persiana ha compiuto una gaffe nei confronti della modella brasiliana che pochi giorni fa ha perso il fratello 27enne Lucas in un incidente stradale.

Giualia Salemi, ancora furiosa per le nomination ricevute da Tommaso Zorzi e da Stefania Orlando e per la lite con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, si sfoga in veranda con Dayane Mello e qualche altro inquilino. Poi la frase infelice. L'influencer, che spesso viene accusata di fare la vittima, sbotta: «Se io sto male, beati voi che riuscite a farvi scivolare le cose addosso...».

Giulia Salemi si accorge subito di aver fatto una gaffe di fronte a Dayane Mello - che sta affrontando con coraggio e dignità il suo dolore nella Casa - e cerca di recuperare. Ma tanto basta per fa infuriare i fan su Twitter: «Si sarà anche resa conto di essere stata indelicata con Dayane, ma ciò dimostra quanto sia bambina e vittima».

Nei giorni scorsi, anche Carlotta Dell'Isola è finita nell'occhio del ciclone per un gesto considerato indelicato nel giorno della morte di Lucas. L'ex volto di Temptation Island ha risposto a una serie di domande poste dai fan. Tra i quesiti, un utente le ha chiesto cosa pensasse di Andrea Zenga. Ma la risposta ha spiazzato tutti: «Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L'amicizia non sa cos'è. Noioso». Fan furiosi: «Indelicata. Rispetta il lutto».

