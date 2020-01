Gf Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata con un post su Fb: «Hai superato il limite»

Brutte notizie in arrivo per Licia Nunez. La fidanzata Barbara Eboli, infatti, ha pubblicato uno stato su Facebook in cui annuncia la fine della sua relazione con l'attrice. Licia Nunez è ancora all'oscuro di tutto e, con ogni probabilità, saprà della rottura stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip. Barbara Eboli ha scritto sui social: «Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti… Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto.

E ha aggiunto: «Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… Ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso». Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, considerando che Barbara Eboli nei giorni scorsi ha inviato una lettera d'amore a Licia nella casa e l'ha difesa dalla frase omofoba di Fernanda Lessa. Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per capire come l'attrice reagirà alla mossa a sorpresa della sua ormai ex compagna.

Ultimo aggiornamento: 11:35

