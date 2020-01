Licia Nunez al Gf Vip: «Imma Battaglia mi tradì con Eva Grimaldi». Arriva la risposta sui social

Non le manda certo a dire Licia Nunez, concorrente del Gf Vip, che nella prima puntata del reality ha raccontato di aver avuto una lunga storia con Imma Battaglia, finita per il tradimento da parte di quest'ultima con Eva Grimaldi. Dichiarazioni molto forti, che hanno scatenato la reazione proprio di Imma Battaglia che in una storia Instagram ha scritto: «La verità ha mille volti! Se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta!».







La questione ha coinvolto anche, che su in un tweet (poi cancellato) ha scritto: «Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia)». Per scoprire che sviluppi avrà il primo intrigo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, non ci resta che aspettare venerdì, quando andrà in onda la seconda puntata del reality condotto da