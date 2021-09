Gf Vip, il grave gesto di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassie. Fan furiosi: «Questo è grave...»

Gf Vip, l'affronto di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassie. Fan furiosi: «Questo è grave...». Negli ultimi giorni, la prima storia d'amore nata nella casa di Cinecittà ha iniziato a scricchiolare. Come riportato da Leggo, il nuotatore aveva già rifiutato l'abbraccio della principessa etiope per non sporcare la sua camicia di trucco. Il gesto aveva diviso i fan, tra chi l'ha criticato e chi ha definito Lulù «troppo pressante».

E adesso un nuovo fatto fa infuriare i follower. Manuel e Lulù si trovano in giardino. La ragazza tenta di baciarlo, lui tentenna, ma poi cede al bacio. Ma il gesto successivo che spiazza tutti. Secondo i telespettatori, Manuel si sarebbe pulito subito dopo il bacio.

Immediati i commenti dei fan: «Si è pulito dopo il bacio, è grave». E ancora: «Povera Lulù mollalo». Ma c'è anche chi lo difende: «Non ne può più...». Storia al capolinea? Staremo a vedere.