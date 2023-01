Gf Vip, lite furiosa tra Eodardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: «Sei finta». E lei scoppia a piangere

Sono di nuovo ai ferri corti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia nata all'interno del Gf Vip che, dopo la rottura delle scorse settimane non riescono ad avere un rapporto pacifico. Durante un gioco con gli altri concorrenti, Edoardo, improvvisamente, si alza per allontanarsi. Antonella lo segue per chiedergli di tornare a giocare, ma Donnamaria si rifiuta. «Non ci dobbiamo fare la guerra» dice Antonella cercando un punto d’incontro. «Meno ho a che fare con te e meglio è» risponde di getto Edoardo.

«Pure? Dopo quello che mi hai fatto?» replica Antonella che non riesce a tollerare l’allontanamento di Donnamaria che, secondo lei, l’avrebbe lasciata da sola nel momento in cui aveva bisogno di lei, scegliendo persone con cui lei non va d'accrdo, cioè Oriana Marzoli e Luca Onestini.

La decisione di Edoardo

Edoardo è chiaro e la sua decisione non lascia spazio. «Non so come dirti. Ho parlato tanto con te. Non ho altro da dirti, più chiaro di così» dice ancora Edoardo mentre Antonella si allontana delusa. Dopo essere tornata in veranda, però, la Fiordelisi ci ripensa e torna nuovamente da Edoardo per chiedergli spiegazioni. «Mi vuoi far capire solo che gioco stai facendo per favore? Fai la parte di quello incaz*ato, hai un copione?» chiede. «Lascia perdere» risponde stizzito Edoardo. «Hai pensato a tutto quello che è successo?» insiste l’ex schermitrice. «Sì, sei finta. Sei totalmente finta», risponde duramente lo speaker radiofonico.

Antonella in lacrime

«Ti rendi conto di quello che mi hai detto ora?» chiede Antonella allontanandosi e, subito dopo, scoppia a piangere in cucina dove viene consolata da Davide Donadei e Nikita Pelizon. «Non potete parlarvi, dovete stare lontani e basta. Ora non è il momento di stargli vicino» dice Davide. Dopo averla abbracciata, invece, Nikita prova a sdrammatizzare e a strapparle un sorriso, dicendo: «Devi dirgli che di finto hai solo le tet*e».