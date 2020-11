GF Vip, lite furiosa. Maria Teresa Ruta a Tommaso Zorzi: «Non rompere i cogl***», e lui scoppia a piangere

Gf Vip, lite furiosa. Maria Teresa Ruta a Tommaso Zorzi: «Non rompere i cogl***». Lui scoppia a piangere. A 24 ore dall'annuncio di Alfonso Signorini sul prolungamento del Grande Fratello Vip fino all'8 febbraio, nella Casa molti coninquilini sono ancora sotto choc. Tra questi, Francesco Oppini che ha espresso la volontà di abbandonare il gioco.

Questa dichiarazione ha fatto andare su tutte le furie Tommaso Zorzi che si è sentito offeso per il fatto che Oppini non avrebbe preso in considerazione il loro rapporto di amicizia. Tra i due è scoppiata un'accesa discussione durante la notte. Poi Tommaso si è allontanato dall'amico. Pochi minuti fa, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno provato a far ragionare l'influencer milanese.

Tommaso Zorzi è molto giù per il prolungamento del programma e per la lite con Oppini. Le due coinquiline lo incoraggiano, ma lui sbotta: «Adesso il Gf deve esaudire tutte le richieste, voglio del vino e la musica». Il Grande Fratello lo accontenta e mette la sua canzone preferita Piccolo uomo, ma Tommy non è ancora soddisfatto: «Alzate la musica che non si sente?». A quel punto sbotta Maria Teresa Ruta: «Adesso non rompere i cogl***». Poi Tommaso si scioglie in lacrime e la Ruta lo abbraccia. L'immagine dell'abbraccio ha fatto il giro del web.

