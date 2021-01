Gf Vip, lite furiosa. Tommaso Zorzi va fuori di sé con Giulia Salemi: «Cogl***». Lei reagisce così

Subito dopo la diretta di ieri sera, è scoppiata un'accesa discussione tra l'influencer milanese e la concorrente italo-persiana. Tommaso Zorzi, furioso per l'esclusione dal televoto per la posizione di primo finalista, si sarebbe sfogato con Giulia.

A suo dire, infatti, lei e Pierpaolo Pretelli, non votandolo, avrebbero fatto in modo di non farlo partecipare al televoto: «Non dire che mi hai votato perché ho sgranato gli occhi, preferisco che tu mi dica la verità ovvero che hai voluto dare una chance a Pierpaolo». Nel corso della lite, però, i due influencer sarebbero finiti a parlare della loro amicizia fuori alla Casa e del fatto che si sarebbero allontanati quando lei si è fidanzata con Francesco Monte. Ecco le parole di Tommaso: «Tu hai preso le difese di Monte. Io poi ho saputo da più persone che lui stesso non era proprio propenso ad avermi intorno. Io dovrei sedermi al tavolo con una persona che non ha piacere di stare lì? Sono stato allontanato e ho fatto dei passi indietro. Tu non puoi avere tutto e non puoi recriminare certe cose. Mi hai ricercato? Sì, quando vi siete mollati dopo un mese ed eri in crisi con lui. Per me è un cogl***».

Giulia Salemi ha rinfacciato a Tommaso di aver insultato più volte sui social Monte e di non aver apprezzato questo comportamento. A questo punto, l'amicizia tra i due influencer è al capolinea? Staremo a vedere.

