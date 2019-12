Gf Vip, Loredana Lecciso dice no. Alfonso Signorini: «Ecco chi ho incontrato»

La presenza di Loredana Lecciso tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip sembrava quasi scontata, e invece alla fine è giunto un clamoroso dietrofront. La bionda pugliese, infatti, ha deciso di rifiutare l'offerta di Alfonso Signorini ed ora il prossimo conduttore del Gf Vip sta incontrando altre celebrità per la nuova edizione del reality.

Al momento, l'unica conferma ufficiale è quella della partecipazione di Rita Rusic. Restano da definire i nomi degli altri concorrenti, ed impazza già il toto-nomi. Alfonso Signorini era stato chiaro: «Nella prossima edizione del Gf Vip non succederà più che il pubblico, da casa, si chiederà "E questo chi è?"». Per questo motivo, il giornalista e conduttore ha già incontrato tanti vip, invitandoli a partecipare al reality in partenza dal prossimo mese di gennaio.

Ospite di #cr4 La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha annunciato alcuni nomi di vip che ha incontrato e a cui ha offerto un posto nella Casa più spiata d'Italia. Dopo aver glissato sulla scrittrice Barbara Alberti, il conduttore ha spiegato di aver parlato e incontrato alcuni personaggi che potrebbero diventare gli inquilini del prossimo Gf Vip, ma senza confermare nulla in via ufficiale. Tra questi, compaiono Daniele Scardina, alias King Toretto, pugile e fidanzato di Diletta Leotta, ma anche Antonella Elia e Francesca Barra. Per il resto, si attendono sorprese. Alfonso Signorini, infatti, ha rivelato: «Ci saranno anche delle ventenni scatenate».

Ultimo aggiornamento: 17:34

