Gf Vip, Lulù Selassiè perde le staffe con Soleil Sorge: «Stai zitta. Ignorante»

Il confronto tra Manila, Katia e Clarissa crea il panico nella casa del Gf Vip. La Selassiè elimanata è tornata nella casa per un confronto con le due vippone ma durante l'interruzione pubblicitaria esplode il caos. Durante la diretta nel confronto tra le tre donne Alfonso Signorini chiede il parere anche di Soleil Sorge: «Vedo determinati atteggiamenti spesso irrispettosi, spesso falsi e dietro le spalle, molto incattiviti e inaciditi dalle tre sorelle», confessa l’influencer. Lulù Selassiè non la tollera più e replica: «Il bue che dice cornuto all’asino!»

Soleil però ovviamente non si ferma, «Mi dà fastidio questo modo che hanno che, quando poi si parla di una cosa che è accaduta in settimana, loro in puntata hanno sempre questo modo: Lulù riportando a galla tutti i suoi traumi del passato e Jessica sminuendo tutto. Manila invece, che è sempre stata una persona estremamente rispettosa, che forse pecca ogni tanto di diplomazia, perché quando loro fanno delle cose disgustose, cerca di fargliele capire in modo dolce, iniziano ad avere questi atteggiamenti da vittime». La questione sembra chiusa e Signorini manda lo spot ma la lite continua in casa. Lulù è su tutte le furie per le espressioni di Katia (nonostante prima ci rideva su) e se la prende con Soleil che cerca di difenderla. La fidanzata di Manu allora lascia la stanza e si scaglia contro Soleil: «Stai zitta cretina! Parla col muro, ignorante!»