Gf Vip, Malgioglio boccia Fausto Leali: «Negro a Enock? Provocazione vomitevole»

Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio boccia Fausto Leali. Dopo la frase e la parola 'negro' riferendosi a Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, e le polemiche per alcune affermazioni su Mussolini da parte del cantante, Malgioglio su Instagram è caustico: «Provocazione vomitevole da parte di Fausto Leali».

«Dire negro è mortificante caro Leali. Le tue bravate sono orribili - prosegue - Ricordati che abbiamo fatto di tutto per questo black lives matter, perché le discriminazioni fanno male al cuore, perché ogni tipo di razzismo è una terribile bestia che non si riesce più a tollerare», ha scritto Malgioglio in un post sul suo profilo social.

«La tua presenza al Grande Fratello Vip non mi fa né caldo e né freddo. Che tu sia dentro la casa non è cosi speciale e a me non suscita curiosità. Quello che dovresti invece fare è giocare e studiare i tuoi compagni e mettere anche un po' di allegria.... magari canta qualche stornello di una tua canzone....in cambio di dire c......te. Appari ombroso. Peccato! Speriamo che Signorini ti mostri qualche filmato, per farti vedere e capire come ancora oggi nel mondo viene umiliata e derisa la gente con la pelle nera e non aggiungo altro perché aumenta il mio dolore. Io sono sempre vicino a voi ragazzi della pelle di luna e bella come una giornata luminosa. Vi adoro», conclude Malgioglio.

