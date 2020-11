GF Vip, malore per Enock che va fuori di sé: «Mi sento soffocare, devo uscire»

Gf Vip, Enock: «Mi sento soffocare, devo uscire». Intervengono gli altri. Sono giorni pesanti per il fratello di Mario Balotelli. Da quando ha saputo del prolungamento del programma, Enock sta vivendo un momento difficile, indeciso se restare o andare via. Oggi pomeriggio però le cose sembravano precipitate.

Il calciatore ha esternato un malessere agli altri compagni. Elisabetta Gregoraci gli ha chiesto se si trattasse di un attacco di panico, ma lui ha risposto: «Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire». I migliori amici della stanza arancione hanno provato a rincuorarlo nella sauna. Pierpaolo Pretelli gli ha spiegato: «Mancano solo dieci giorni al 4 dicembre, resisti almeno fino alla fine del primo contratto. Hai già passato 70 giorni». Ma Enock sembra non ascoltare: «Adesso dieci giorni mi sembrano infiniti».

Elisabetta Gregoraci allora lo conforta: «Quando ti senti soffocare, guarda il cielo». Arriva anche Andrea Zelletta, che per farlo ridere, gli dice in dialetto: «Hai rotto il caz***, devi rimanere qui». Per il momento, l'abbandono sembra scongiurato. Staremo a vedere.

