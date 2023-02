Gf Vip, lo sfogo della mamma di Edoardo Tavassi: «Manda in onda solo liti e scontri e ignora le coppie belle»

Nell'ultima puntata del Gf Vip sono andate in onda diverse liti tra i concorrenti: chi litiga per amore, chi perché non sopporta più i suoi coinquilini e chi per le nomination. C'è però, chi tutto questo odio non lo sopporta più. La mamma di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin ha espresso il proprio pensiero su una delle sue ultime storie Instagram e molti fan del reality show si sono trovati d'accordo con lei. Alcune settimane fa, la mamma di Tavassi era entrata in casa per difendere il figlio dalle accuse di Attilio Romita.

Quando va in onda una nuova puntata del Gf Vip, la mamma di Edoardo Tavassi commenta tutto ciò che succede sul proprio profilo Instagram. Così ha fatto anche ieri sera quando ha scritto: «Il Gf Vip vuole un clima peace and love, però: ogni puntata manda in onda almeno un'ora di liti e di scontri; toglie il gf game night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle per dare spazio a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servono le liti per essere protagonisti! Se volete un altro Gf Vip, iniziate voi a cambiare!».

Le dinamiche a cui Emanuela Fuin allude, riguardano per lo più la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria oppure le liti furiose tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni per Daniele Dal Moro. Secondo la mamma di Edoardo Tavassi il reality show dovrebbe decisamente cambiare registro.