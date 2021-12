Gf Vip, Manila Nazzaro e Carmen Russo furiose: «Alex e Soleil hanno stancato. Noi serviamo solo a lavare i piatti?»

«Tutta questa cosa ha stancato». A parlare è Eva Grimaldi, che ieri sera al Grande Fratello Vip si è fatta portavoce delle istanze di Carmen Russo e Manila Nazzaro, esprimendo disappunto rispetto alle scelte della produzione, che sembra voler privilegiare la telenova tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran a dispetto di tutti gli altri concorrenti.

Nemmeno l'espulsione dal reality dell'ex divo di CentoVetrine è bastata a mettere fine al controverso triangolo amoroso, che continua a tenere banco anche grazie allo strategico ritorno sulla rete di Alex Belli, che in studio ha incontrato Soleil Sorge e Aldo Montano, riaccendendo inutili polemiche.

«Io l'adoravo, da casa la seguivo come se fosse Beautiful, mi mettevo nel letto con i pop corn» ha confidato alle compagne di stanza Eva Grimaldi, tra le new entry della casa. «Sì all'inizio ti appassionava, poi però basta», ha riposto Manila Nazzaro, lamentando le scarse attenzioni della produzione nei confronti degli altri coinquilini.

Lo sfogo di Manila Nazzaro

«Alex ha proprio una voce impostata, appassionante. Aveva tutte le caratteristiche delle telenovelas: lui, lei e l'altra», ha incalzato Carmen Russo, riferendosi alla tresca tra Alex Belli e Soleil Sorge. «Non esiste solo Soleil», ha aggiunto Eva Grimaldi scatenando lo sfogo di Manila. «In questo mese sono successe mille cose per quanto ci riguarda – ha spiegato la conduttrice, che si sente esclusa dal programma –, ma non abbiamo mai avuto un minuto in trasmissione, ma spero che fuori qualcosa sia arrivato. Questa è la speranza, se no siamo qui a riscaldare il letto e a lavare i piatti».