Gf Vip, Manila Nazzaro si difende: «Offesa perché definita lavapiatti? Orgogliosa di esserlo»

A conclusione del suo percorso al Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro si è confermata una delle protagoniste. Eliminata a un passo dalla finale, l'ex Miss Italia ha saputo conquistare il pubblico con i suoi modi di fare, ma è stata anche duramente criticata, soprattutto per la sua troppa dedizione alle faccende domestiche, all'ordine e alla pulizia. Motivo di frequenti litigi con i coinquilini e via social è stata soprannominata "lavapiatti". E ora che è finalmente fuori dalla Casa, ha replicato.

Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così #respect ❤️ — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) March 16, 2022

Manila, via Twitter, ha risposto alla critica definendosi "orgogliosa" e sottolineando di non essersi in alcun modo offesa: «Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così».