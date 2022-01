Gf Vip, Manuel non può stare senza Aldo Montano e lancia l'appello alla moglie: «Rimandamelo». Lei risponde: «Ok, solo se...»

Manuel Bortuzzo non riesce proprio a fare a meno di una persona all'interno della casa del Grande Fratello e non si tratta di Lulù Selassié. Il nuotatore ha accusato l'addio anticipato di Aldo Montano. I due all'interno del loft di Cinecittà sono diventati amici inseparabili, ma da quando Aldo ha deciso di andare via per passare le feste di Natale con la famiglia, per Manuel non è più la stessa avventura che finora aveva affrontato con allegria e spensieratezza.

I due, nei primi mesi del reality show, erano stati capaci di infondersi grande forza per affrontare le sfide che la «reclusione forzata» ha posto davanti a loro. E adesso Manuel Bortuzzo si sente spaesato. La mancanza dell'amico Aldo Montano si fa sentire sempre di più.

E Manuel Bortuzzo, guardando una telecamera, ha lanciato un appello alla moglie di Aldo, Olga Plachina. «Rimandamelo nella casa», questo l'appello accorato di Manuel, che senza il suo grande amico non sembra essere più lo stesso. La richiesta, ovviamente, è stata fatta con ironia, ma rispecchia perfettamente il desiderio viscerale di Manuel di riabbracciare e passare le giornate insieme al campione di sciabola.

L'appello non è sfuggito ai telespettatori e in molti sui social si sono mobilitati per far girare il più possibile l'appello di Manuel. L'atleta russa, che sembra essere pronta per l'avventura dell'Isola dei Famosi 2022, ha ricevuto il messaggio forte e chiaro. E sui social ha replicato: «Ok, ma solo se si tratta di una sorpresa». Olga, dunque, ha accettato che il marito torni nella casa del Grande Fratello, ma solo se si tratta di poche ore.

In realtà i due si riabbracceranno a breve. Manuel Bortuzzo, infatti, ha deciso di abbandonare la casa prima del previsto. Per lui questi 4 mesi lontano dagli allenamenti e dalla sua alimentazione sono stati difficili e, come ha ribadito più volte suo padre Franco, l'atleta ha perso 7 chili. Quindi per motivi di salute sarà costretto ad uscire. Ma siamo sicuri che l'addio di Aldo Montano e un clima sempre più teso all'interno della casa più spiata d'Italia abbiano sicuramente giocato un ruolo fondamentale sulla sua decisione di lasciare il reality.