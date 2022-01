Gf Vip, Manuel Bortuzzo abbandona in lacrime il reality: Alfonso Signorini: «Grazie perché hai dato sapienza di vita»

Manuel Bortuzzo abbandona il Gf Vip. Erano settimane che l'ex nuotatore aveva preannunciato la sua uscita. «La mia condizione fisica non mi permette di andare avanti». Negli ultimi tempi infatti per manuel non sono stati giorni facili e dopo una seria analisi ha deciso di uscire dal gioco pur sapendo di essere tra i preferiti.

La commozione di Alfonso Signorini è tangibile: «La tua presenza è stata importante per dare sapienza di vita all'interno di questo programma. Hai dimostrato che si può essere sereni pur soffrendo in una situazione come la tua». Manuel riesce con la sua pacatezza a scaldare sempre il cuore di tutti e a riportare il sereno: «La normalità esiste per tutti ed è alla portata di tutti»

Il rapporto con Lulù

Un concorrente che ha lasciato nel loft di Cineccità grandi insegnamenti umani, valori rari e Lulù Selassiè è stata la prima forse a capirlo. Nonostante le porte che Bortuzzo le ha più e più volte chiuso in faccia la ragazza non si è mai arresa. La principessa aveva capito che per Manuel era solo la paura che lo teneva lontano da lei e nonostante tutte le discussioni, anche molto forti, lei non ha mai mollato e ha fatto bene. Il loro amore procede a gonfiie vele e tra lettere d'amore e promesse di convivenze prossime, da stasera la Selassiè dovrà affrontare un Gf tutto nuovo, senza il suo Manu. «Mi mancherà moltissimo, starò però qui con le persone che mi vogliono bene, non sono Manuel ma mi sentirò meno sola», Manuel: «La lontananza no nè un problema, io mi metto a posto e ricomincerò più forte di prima. Tra poco sono tre anni dall'incidente, trovare uno spiraglio così grande ti dà forza, crederci in due è meglio che in uno. Crederci in tanti ti dà forza»