Gf Vip, Alex Belli prende Manuel Bortuzzo sulle spalle e lo porta a ballare: il gesto che commuove

Il Grande Fratello Vip è cominciato solo da pochi giorni, ma una grande amicizia sembra già nata fra Alex Belli e Manuel Bortuzzo. I due hanno legato fin dalle primissime ore nella casa, soprattutto grazie alla premura di Alex, che si stra prendendo cura del giovane nuotatore come un fratello maggiore. Sui social in tantissimi hanno condiviso il video in cui l'attore e Manuel fanno il bagno insieme in piscina: un momento di amicizia, complicità e integrazione. La disabilità del 22enne, vittima di una sparatoria nel 2019, non viene avvertita da Alex Belli come un peso, anzi, diventa un pretesto per includere Manuel sempre di più nelle dinamiche di gruppo.

Manuel Bortuzzo e Alex Belli, l'amicizia che commuove il web

Così ieri sera, nel corso di una festa nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, l'ex attore di Centovetrine ha preso sulle spalle Manuel Bortuzzo e l'ha portato a ballare insieme agli altri inquilini. La naturalezza e la semplicità di questo gesto hanno commosso il web, con il video condiviso migliaia di volte su tutti i social. «Nulla da dire, solo grazie Alex», scrive su Twitter un utente molto colpito dalla scena.

nulla da dire, dice tutto il video, solo grazie alex #gfvip pic.twitter.com/639jetDTuF — nut (@ohdiomi) September 16, 2021

«Tutti in piedi a ballare e Alex per far ballare Manuel come gli altri lo prende in groppa, un uomo con un grande cuore», commenta un altro profilo. Che l'esperienza di Manuel Bortuzzo al Gf Vip avrebbe sensibilizzato tante persone sul tema della disabilità era praticamente certo, ma questa sincera amicizia con Alex Belli si preannuncia come una delle più grandi sorprese di questa edizione del reality.