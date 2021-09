Gf Vip, Manuel Bortuzzo si confida con Lulù: «Ecco perché ho lasciato la mia ex»

Manuel Bortuzzo si confida con Lulù Selassiè. Nella casa del Gf Vip, il nuotatore ha raccontato alla più giovane delle tre "princess" - come le ha ribattezzate Alfonso Signorini - i motivi della fine della sua relazione con l'ex fidanzata Martina Rossi. «Semplicemente la conoscevo da poco - ha spiegato Manuel a Lulù - da qualche giorno prima dell’incidente, e dopo siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale».

Manuel Bortuzzo: «Così ho lasciato la mia ex fidanzata»

Lucrezia "Lulù" Selassié gli ha poi chiesto: «Ma come l’hai lasciata?». E lui: «L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me». Martina Rossi era con Manuel Bortuzzo la sera del 3 febbraio 2019, quando il giovane nuotatore fu colpito da un proiettile a Roma. I due stavano insieme da poco, ma la ragazza è rimasta accanto a Manuel per diversi mesi dopo l'incidente. I due avrebbero interrotto la loro relazione a novembre 2020.