Gf Vip, Manuel Bortuzzo in tilt. Troppe donne per il nuotatore: Lulù, Soleil o l'ex fidanzata?

Continua la relazione tormentata tra Manuel Bortuzzo e Lulù, la principessa etiope. I due hanno intrapreso una storia d’amore proprio all’interno della Casa del GF Vip, ma spesso sono finiti al centro dei pettegolezzi per i continui alti e bassi. Ora, però, sembra che nel cuore dell'ex nuotatore ci siano anche altre persone.

APPROFONDIMENTI AMORE O STRATEGIA? Gf Vip, tra Manuel Bortuzzo e Lulù scatta il bacio nella... LA DISTANZA Grande Fratello Vip, Lulù crolla dopo il gesto di Manuel... SPETTACOLI Gf Vip, fidanzato di Cipriani diventa concorrente? Cosa svela Alex...

Leggi anche - Chiara Ferragni e Fedez, incubo finito per Vittoria: «Si torna a casa»

Durante una chiacchierata con l’attore Alex Belli, Bortuzzo ha rivelato di pensare ancora alla sua ex fidanzata. Nonostante le attenzioni che gli rivolge Lulù, Manuel sarebbe molto confuso tanto da non essere sicuro di aver definitivamente chiuso la sua storia precedente. «Ma ci siamo lasciati?» si è chiesto il 22enne.

Non è chiaro, però, a quale ex ragazza si stesse riferendo. In passato, Manuel è stato legato a Martina Rossi, la ragazza che era con lui durante la sparatoria in cui il gieffino è rimasto ferito al midollo, e a Federica Pizzi. Quest’ultima è intervenuta in studio durante la puntata del GF Vip dello scorso 4 ottobre e, proprio in quell’occasione, Manuel si è commosso guardando un videomessaggio registrato dalla ragazza.

Ad oggi, la sua relazione con la principessa 23enne è più confusa che mai, come lo stesso Manuel ha confidato a Lulù: «Senza certezze io non posso fare niente. Ci sono delle cose che devi sapere di me». Lulù si è mostrata comprensiva e ha risposto: «Ora non esagererei mai con le coccole e il resto. Non voglio ripetere gli stessi errori che hanno portato ad allontanarci. Capisco anche che sei più freddo e sei fatto così e mi piace come sei. Questo è il tuo essere e mi piaci tanto così. Sono tanto contenta che ci siamo dati dei baci, significa davvero tanto. Nessuno ti ha costretto. Non mi sarei mai aspettata che tu mi prendessi per un braccio e mi portassi nel letto».

Manuel ha sottolineato, ancora una volta, di essere una persona fredda che non ama le sorprese e i grandi gesti d’amore. In più, il ragazzo ha specificato di voler vivere la propria intimità lontano delle telecamere.

Ma non è tutto. C'è anche un terzo incomodo tra Manuel e Lulù: Soleil Sorge. Il fatto che Manuel sia attratto dall’influencer italo-americana non è una novità. Qualche settimana fa i due sembravano molto vicini, tanto da preoccupare la principessa. E ora, sembra Manuel sia tornato a parlare di nuovo della sua cotta per Soleil. Cosa che non è passata inosservata agli appassionati del reality che hanno subito commentato sui social, accusando Manuel di usare Lulù come un oggetto.