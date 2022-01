Gf Vip, Manuel Bortuzzo furioso con Barù: «Non mi piace niente di lui»

Il neo entrato nella casa del Grande Fratello Vip è subito entrato nei cuori degli spettatori, ma nella casa c'è qualcuno che proprio non riesce a sopportarlo. Barù con il suo carisma e la sua ironia ha letteralmente conquistato tutti, ma nella casa più spiata d'Italia c'è chi non lo apprezza. Manuel Bortuzzo, ad esempio, ha confessato di non essere riuscito a legare con il nipote di Costantino della Gherardesca.

Con la decisione di prolungare il reality show fino al primo marzo 2022, Alfonso Signorini è dovuto ricorrere ai ripari facendo entrare nuovi personaggi all'interno della casa per sostituire chi ha deciso di andarsene e per mettere nuovo pepe nella casa. Con l'arrivo dei nuovi inquilini, per i «proprietari di casa» è arrivato il momento di costruire nuove relazioni dando vita a nuovi equilibri.

Mentre Alessandro Basciano fa discutere per il suo atteggiamento da «latin lover», Barù sembra aver conquistato il pubblico fin da subito, grazie alla sua verve unica e un sarcasmo fuori dal comune. E anche Soleil Sorge non sembra indifferente al nuovo ingresso nella casa.

Ma nelle ultime ore, il nipote di Costantino della Gherardesca ha dovuto fare i conti con le polemiche e con degli inquilini che invece non sono riusciti a creare il giusto feeling con il nuovo arrivato. Barù è finito al televoto e, dunque, potrebbe già essere arrivato il momento di abbandonare la casa.

Barù è stato accusato di aver portato la droga all'interno della casa del Gf Vip, e sarà compito degli autori e di Alfonso Signorini indagare e verificare la accuse piombate su di lui. Nel frattempo, ignaro di tutto, Barù è finito nel mirino di Manuel Bortuzzo, che ha confessato: «Cosa mi piace di Barù? Niente».

Una vera e propria stranezza. Manuel dall'inizio del reality, ha sempre cercato di fare amicizia, o comunque creare un rapporto con tutti. Lo sportivo non sembra proprio digerire la presenza in casa di Barù e, sicuramente, nella prossima puntata non rimarrebbe dispiaciuto se Barù fosse costretto ad uscire.