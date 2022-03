Gf Vip, Manuel si confessa: «Non potrò avere figli in modo naturale». Signorini scoppia a piangere in diretta: «Grazie»

Uno dei concorrenti che ha lasciato il segno in questa edizione del Gf Vip è stato Manuel Bortuzzo. Stasera Alfonso Signorini ha voglia di ripercorrere con lui il suo percorso fatto di battaglie e conquiste. Aveva voglia di mostrare che la disabilità non deve essere limitante manuel e ci è riuscito. «Mi scrivono in tantissimi per ringraziarmi».

Gf Vip, Manuel racconta la disabilità e Signorini scoppia a piangere

Da quell'incidente del 2019 in cui, per uno scambio di persona, è stato sparato, Bortuzzo è su una sedia a rotelle. Vive con coraggio e dignità Manuel la sua disabilità e stasera le sue parole sono una cornice a un percorso difficile e forte che il ragazzo ha fatto nella casa. Una vita difficile «diversa» spiega manuel: «la mia è una vita a metà». Scoppia a piangere Alfonso sulle parole dell'ex nuotatore: «Grazie ti riesco a dire solo questo»

Le parole di Bortuzzo

«Non vorresti mai pesare sulle spalle di altre persone, vorresti farcela con le tue forze. Bisognerebbe avere la possibilità di arrivare dove arrivano tutti senza difficoltà e senza dover chiedere agli altri», spiega Manuel Bortuzzo.

Sesso e disabilità

Si parla anche di sesso e disabilità: «È tutto più difficile ma tutto si può fare. Io posso avere figli ma non in modo naturale». Alfonso gli chiede se ha informato la principessa di questo: «Si ma capisci che per me dire queste cose non è facile, non è facile aprirsi, non sono cose semplici da spiegare perché non sai mai come farlo». Ma con Lulù sa che è tutto facile: «Lei riesce a rendere tutto semplice è meravigliosa»