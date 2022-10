GF Vip, non c'è nessun caso Marco Bellavia? L'ex fidanzata: «Ci sta marciando»

Maryanna Bosis, la donna che per cinque anni è stata accanto a Marco Bellavia, ha lanciato accuse pesantissime nei confronti del suo ex. Dichiarazioni che, se confermate, smonterebbero il caso Bellavia che ha travolto il Grande Fratello Vip e alcuni dei suoi concorrenti.

GF Vip, non c'è nessun caso Marco Bellavia?. L'ex fidanzata sgancia la bomba «Ci sta Marciando»

Caso Marco Bellavia, vero o falso?

Maryanna Bosis ha rilasciato in esclusiva a TUO Magazine, pubblicata sul sito www.tuomagazine.com, un'intervista in cui smonta il caso Bellavia deflagrato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La Bosis, che ha avuto una relazione con l’ex concorrente di Bim Bum Bam negli ultimi anni, storia terminata solo pochi mesi fa, non crede che Bellavia in fodo sia una vittima del sistema.

«Credo proprio che ci stia marciando - ha dichiarato Maryanna Bosis nell'intervista - Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv. Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto io. Marco non è uno stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive. Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere. Sa perfettamente che ci sono due modi per attirare l’attenzione del pubblico televisivo su di sé e andare avanti nel reality di Canale 5. Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fans e che fa parlare, l‘altro impietosire con le proprie fragilità. E lui lo sa benissimo. Vedendo che la storia con la Prati non decollava (…) è passato al piano B»-

Su Signorini e sul Grande Fratello, si legge nell'articolo nessun giudizio, anzi: «Io credo alla loro buona fede. Credo davvero che non sapessero delle sue condizioni. E lui voleva entrare fortissimamente. Marco sa che è l’ultima chance per rientrare in tv e che non può fallire. Anche a costo di enfatizzare il suo comportamento».

«Marco Bellavia mi ha insultata»

Le accuse della Bosis però non si limitano al Grande Fratello: «L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda (…). Scusate (…) ma non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio…»

Marco Bellavia è il nuovo Mark Caltagirone?

Stando a quanto afferma l'ex fidanzata di Marco Bellavia, il conduttore ha sofferto molto in passato di essere stato fatto fuori dalla tv e prova a lanciare un appello ai telespettatori chiedendo lori di aprire gli occhi: «Ai telespettatori del GF vip direi che hanno un gran cuore perché sensibili alle ingiustizie, ma di capire anche che esistono dinamiche televisive che si possono padroneggiare. Marco ha sempre sofferto molto per essere stato messo fuori dal circuito della televisione. E ha sempre progettato il suo rientro. Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, lo è. Ma ripeto, credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare. L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda. Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo…». Siamo davanti a un nuovo Mark Caltagirone?