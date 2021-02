Gf Vip. Maria Teresa Ruta, il primo messaggio in lacrime su Instagram dopo l'eliminazione: «Così è troppo...»

Gf Vip. Maria Teresa Ruta, il primo messaggio in lacrime su Instagram: «Così è troppo...». Nella puntata di ieri sera, la clamorosa eliminazione dell'ex moglie di Amedeo Goria. Maria Teresa Ruta, nominata anche dall'amico Tommaso Zorzi, ha abbandonato la Casa nel gelo generale. E a 24 ore dall'uscita, arriva il primo messaggio ai fan.

In un audio destinato ai follower di Instagram - e diffuso su Twitter - Maria Teresa Ruta in lacrime commenta così la sua ritrovata libertà: «Ragazzi sono tornata in Instagram e vi sto leggendo, una valanga d'amore. Vi ringrazio, dovessi stare qui fino ad agosto, vi risponderò uno a uno. Alcuni di voi - dice in lacrime - dicono di essere solo fanpage. Non è vero, siete molto di più. Così è troppo, grazie».

Il tenero messaggio vocale di Maria Teresa Ruta fa il giro del web. E l'hashtag #graziemtr entra in tendenza su Twitter. Immediati i commenti dei fan: «Grazie di tutto, sei tu la nostra vincitrice». E ancora: «Non abbiamo ancora superato la tua uscita». «Sei tu la vincitrice del Gf Vip». Ed è boom di like.

Ultimo aggiornamento: 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA