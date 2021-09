Gf Vip, Miriana è la favorita del pubblico e deve scegliere chi mandare in nomination: ma qualcosa va storto

Finalmente è stato chiuso il televoto. A rischio eliminazione ci sono Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Stasera però non uscirà nessuno. Il pubblico del Gf Vip ha votato il preferito e sarà lui a decidere chi tra i tre rimasti dovrà andare in direttissima al televoto per l'eliminazione che ci sarà venerdì prossimo. Ad aprire la busta è Alfonso Signorini che dallo studio comunica ai concorrenti chi il pubblico ha scelto come favorito. La maggioranza dei voti va a Miriana. «Ora però c'è un imprevisto: il pubblico sapeva che ora saresti stata te a scegliere il destino dei tuoi compagni - spiega Signorinini - Tu sei la preferita del pubblico e stasera devi decidere chi tra i tre dovrà andare al televoto diretto per la prossima puntata».

Alfonso le consiglia di dare le spalle ai suoi compagni per non essere influenzata. Ma al conduttore non è sfuggito un particolare: Gianmaria ha suggerito di essere scelto da Miriana per essere mandato al televoto e Alfonso si arrabbia: «Non ci caschiamo a questo giochetto».

Miriana a questo punto va nel panico e sceglie Andrea «perchè è la persona con cui parlo meno» ma poi ci riensa e chiede di nominare Gianmaria e il Grande Fratello glielo permette. Quindi primo nominato che venerdì rischierà l'eliminazione è ufficialmente Gianmaria.