Gf Vip, Miriana e Biagio amore al capolinea? Le rivelazioni shock di Giacomo Urtis: «Lei ha un segreto»

Miriana Trevisan lunedì scorso è uscita dal Gf Vip ed è scoppiata subito la polemica. Fuori dalla porta rossa sapevamo che ad attenderla ci sarebbe stato Biagio D'Anelli, l'esperto di gossip con il quale l'ex di Non è la Rai ha iniziato una relazione sentimentale dentro il loft di Cinecittà. E Biagio c'era, ma l'incontro non è andato come pensavamo. nella puntata di giovedì i due ex vipponi si sono rivisti in studio e le accuse sono volate. Secondo biagio, Miriana non è realmente interessata a lui e secondo la trevisan lui è un bugiardi. Come se non bastasse spunta Giacomo Urtis ha lanciare una bomba.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Barù vola in finale (e raggiunge Davide, Lulù e... TELEVISIONE Gf Vip, l'incontro tra Miriana e Biagio è tutto... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil torna nella casa (ma è un'altra): Signorini... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan ha scaricato Biagio D'Anelli? Stasera la... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil eliminata a sorpresa? «Era tutto scritto, pronta...

Gf Vip, l'incontro tra Miriana e Biagio è tutto un'accusa: «Stai mentendo, non me lo aspettavo»

Gf Vip, ecco perchè Miriana ha lasciato Biagio, la verità (del gossip)

Ma andiamo con ordine: Miriana giovedì 10 marzo torna negli studi di Cinecittà per un faccia a faccia con il suo (forse ex) fidanzato, anche se ne avrebbe fatto voentieri a meno, almeno pubblicamente. «È successo qualcosa di strano quando sono entrata in studio, sentivo una freddezza. L’ho cercato e ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi, ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola e capire che sta succedendo. Sono ferita. Però vi dirò che purtroppo in questo momento sto facendo dei ragionamenti con me stessa e con la mia famiglia e sto guardando tutto. Io ho cercato un chiarimento, lo sto cercando ancora. Ci siamo promessi di non portarci le telecamere dietro e lui l’ha fatto. Sapete che durante il Covid, mio zio è morto, mia madre si è ammalata ed è molto fragile perché è morto mio papà. Avevo questioni da risolvere. In questo momento non voglio parlare con lui. Voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi. Sono in un momento di riflessione, sono avvolta dall’amore della mia famiglia».

Gf Vip, Soleil torna nella casa (ma è un'altra): Signorini perde le staffe: «Ci stai prendendo per i fondelli»

Il gelido incontro

Non si sono mai sentiti nè visti i due una volta che la showgirl è stata eliminata dal reality. Un numero di telefono mai dato (che doveva passare da un agente) e incontri rimandati.

Ci vediamo domani!?

Rivolgiti al mio agente😎

Il mio prossimo mood #gfvip

#gfvip — Giacomo Urtis (@giacomourtis) March 10, 2022

«Noi ci siamo parlati, gli ho raccontato con gioia quello che era successo durante il giorno. Lui mi ha detto che sarebbe andato a lavorare e il giorno dopo ho visto quello (Biagio in diretta da Barbara D’Urso, ndr). Sto riflettendo. Sono confusa, sto ripensando agli avvertimenti della mia famiglia. Sto guardando per la prima volta chi è. Provo ancora dei sentimenti, ma sono in una riflessione profonda perché sono confusa. Dice che io l’ho sfruttato, quando in realtà sto aspettando un chiarimento».

IL SEGRETO IN REALTÀ È UN ALTRO , LO DIRÒ A TEMPO DEBITO#gfvip — Giacomo Urtis (@giacomourtis) March 10, 2022

La verità di Giacomo Urtis

Le versioni di Biagio e Miriana sono contrastanti e il web crede al gossipparo. A dar forza a Biagio arriva anche via Twitter un cinguettio di giacomo Urtis (che dalla Trevisan si è beccato anche una querela): «il segreto in realtà è un altro. Lo dirò a tempo debito»