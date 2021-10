Gf Vip, Miriana Trevisan furibonda contro Raffaella Fico: «Prima di parlare di me sciacquati la bocca»

Alfonso Signorini entra nella casa del Gf Vip per tornare sulla discussione che si è accesa tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Motivo della diatriba le parole della scorsa puntata di Miriana che ha accusato Raffaella di essere fredda e di allontanarla da Francesca. La questione è stato argomento di liti anche durante la settimana. «Falsa, ipocrita e noiosa» queste solo alcune le parole che le due donne si sono regalate. E la stangata arriva poi dalla Fico che dice all'ex di Non è la Rai: «Alla tua età ancora ti comporti così», ecco questa frase non è proprio andata giù a Miriana.

Gf Vip, la lite tra Miriana e Raffaella

Stasera tornano ad attaccarsi le due concorrenti e Raffaella parte subito in quarta: «Ma perchè in diretta fai tanto l'agnellino e poi quando non c'è Alfonso aggredisci? Lei quando ti vede ti fa la carina poi nel confessionale tira fuori di tutto. Ma io dico... Tiralo fuori in casa tutto questo veleno non alle spalle».

«Prima di parlare di me sciaquati la bocca» risponde così con il sorriso tirato la Trevisan, «Le mie sensazioni non sono positive su di lei». La casa si divide tra chi è a favore della Fico e chi invece sostiene la tesi di Miriana che continua a vedere offensiva la frase "alla tua età", ma Jo Squillo spiega che in fondo le donne sono sempre state in lite nella storia.

