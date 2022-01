GF Vip, Miriana Trevisan parla l'ex Vito Fiusco: «Urtis ha detto la verità, le sante stanno solo in paradiso». Nuova bufera in arrivo sulla showgirl, che nella casa continua a "subire" gli attacchi di Katia Ricciarelli e Soleil. Ma andiamo con ordine

Leggi anche > Gf Vip si cambia: in onda già venerdì 7 gennaio, sfida con The Voice Senior

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Gf Vip, Katia fa scoppiare il caos. Lulù e Miriana sono certe:... LA TENSIONE Gf Vip, Soleil scoppia in lacrime: la lite fra Katia e Lulù ha... LA LITE Gf Vip, Katia Ricciarelli e la frase choc a Lulù: «Vai a...

Durante la puntata di lunedì 3 gennaio Giacomo Urtis è stato caldamente invitato a chiedere scusa a Miriana per aver detto che prima di entrare nella casa del Grande Fratello, la Trevisan era fidanzata con un suo amico e che riceveva regali costosi. «Faccio le mie scuse - aveva detto il chirurgo dei Vip - non mi ero reso conto che eravamo in diretta. Pensavo che in quel momento fossimo fuori onda. In ogni caso domani mi scuserò ancora per quello che è successo». Ma spieghiamo bene cosa è accaduto.

La confidenza era stata fatta da Urtis a Soleil, convinto di non essere ascoltato: «Quando usciremo di qui ti racconterò tante cose , Perchè io lei la conosco. Un mio amico le regalava scarpe e cose varie, per 20 - 30.000 euro», ma si sà gli occhi e le orecchie del Grande Fratello sono ovunque. A confermare le parole di Urtis, ci aveva pensato anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il primo a fare nomi e cognomi: «Urtis non può dirlo - aveva detto Rosica su Instagram - ma io sì, l'ex della Trevisan si chiama Vito Fiusco», operante nel settore della ristorazione.

Sia Miriana Trvisan che Biagio D'Anelli ( suo nuovo compagno ndr) avevano smentito questa liasion amorosa e anzi, addirittura Pago , ex marito di Miriana, sempre via social si è sentito in dovere di difendere la madre di suo figlio minacciando vie legali. Ma ora arriva un nuovo aggiornamento proprio da Vito Fiusco.

L'imprenditore ha pubblicato sulle sue storie un lungo post in cui conferma parola per paola quanto detto da Urtis: «Finita la puntata del GF di ieri sono stato preso d'assalto da frasi sgradevoli, in molti sanno che e Miriana prima di entrare nella casa stavamo insieme. Ciò che ha detto Giacomo (Urtis ndr.) è reale, anzi lo ringrazio perchè lui ha detto solo la verità. Ovviamente erano miei regali per leo o perchè MI FACEVA CAPIRE ne avesse bisogno! Molti nella casa sia dentro che fuori sapevano di noi e della realtà dei fatti. Quindi 5 anni single non mi sembra la verit! E non parlo perchè sono geloso ma solo per realtà dellle cose e non far dire bgie su di me! Ps. Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella casa" Ricordo che le sante stanno in paradiso!»