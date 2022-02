Gf Vip, Nathalie Caldonazzo: «Barù è innamorato di un uomo». Il vippone relica: «Ecco chi mi piace»

Ci aveva sperato Nathalie Caldonazzo che tra lei e Barù potesse nascere qualcosa, ma così non è stato. Il nipote di Costantino della Garerdesca sembra anzi quasi infastidito della showgirl e la classifica come una persona cattiva sottolineando che non prova nessuna attravzione verso lei. Notizie che parrebbe proprio non essere andate giù a Nathalie che decide di "vendicarsi" e dirne di tutti i colori sul vippone, ovviamente alle spalle. A essere messa in dubbio è soprattutto la virilità del concorrente.

Gf Vip, Nathalie contro Barù

«Secondo me Barù sotto sotto è gay, se odi così tanto… (le donne) anche se i gay amano le donne… sarà in competizione con noi comunque ha rotto i coglion*. Parlare male… non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in cul*». Parole che non sono affatto piaciute al popolo del web che classifica Nathalie una «donna piccola».

Stasera Alfonso Signorini è tornato al Gf Vip a mostrare queste clip e Barù la prende a ridere. E mentre Nathalie dice che secondo lei il vippone è innamorato di Antonio Medugno, lui la smentisce. «Sinceramente vorrei dirlo io di chi sono innamorato. Il mio preferito è Giacomo Urtis e poi sicuramente Alessandro Basciano, Antonio Medugno, Gianluca Costantino e, insomma, i ragazzi più aitanti di questa edizione del Grande Fratello Vip.»