Gf Vip, la scollatura di Nathalie stupisce, ma Sonia la attacca: «Ti senti Jiulia Roberts ma sei solo la Caldonazzo»

Gli schieramenti nella casa del Gf Vip per questa sesta edizione sono chiari. E le dame che li capitano sono Katia Ricciarelli da una parte e Nathalie Caldonazzo dall'altra. L'ultima entrata nella casa ha creato così tante dinamiche che non si parla che di lei e addirittura la caldonazzo ha battuto la tanto amata Soleil Sorge nelle ultime nomination della scorsa puntata essendo la preferita del pubblico. Quello che i telespettatori amano di lei è sicuramente la schiettezza ma anche la scelta degli outfit. Anche stasera la sua mise non ha deluso nessuno: tubino nero very short e scollatura profondissima.

Gf Vip, Valeria Marini scontro con Nathalie: «Stai Zitta». La Caldonazzo: «Basta fare la prima donna»

Gf Vip, la scollatura di Nathalie lascia tutti senza parole

L'esuberanza non è rimasta indifferente a nessuno neanche ad alfonso Signorini che non ha potuto far a meno di farle i complimenti. «Anche stasera stai benissimo nathalie». Non sappiamo se i telespettatori sono più attratti dall'abbigliamento della showgirl o dalle dinamiche che crea nella casa quel che è certo è che nè manila, nè katia nè Soleil la sopportano e per lei non sarà un percorso sereno, ma almeno sarà un percorso elegante.

Sonia vs Nathalie

E Sonia Bruganelli non gliene manda a dire: «Hai fatto un video di presentazione in cui ti sentivi Julia Roberts, ma ricordati che sei solo Nathalie Caldonazzo»