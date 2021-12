Gf Vip, new entry nella Casa: Federica Calemme. Ecco chi è

Nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa del Grande Fratello Vip. Tra le new entry un nome inaspettato, quello di Federica Calemme. Un nome che, a sentirlo, sembra sconosciuto, ma per gli appassionati de L’Eredità non lo è. Federica è stata infatti Professoressa del game show di Rai Uno nel 2020. Prima ancora è stata protagonista di una puntata di Ciao Darwin mentre nel 2017 ha partecipato a Miss Italia, dove ha vinto la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni.

La nuova gieffina è apparsa pure in una puntata di Stasera tutto è possibile su Rai Due, condotto da Stefano De Martino.

Classe 1996, Federica Calemme è nata e cresciuta in Campania ma per lavoro si è spostata a Roma, dove vive da alcuni anni. E' una modella e influencer, seguita da ben 122mila follower. Indubbiamente il GF Vip è una grande occasione per la Calemme, che può così dare una svolta alla sua carriera. Sulla sua vita privata, invece, c'è silenzio, ma sembra sia single.

Dal 2017 al 2019, avrebbe avuto una relazione con un certo Mario, che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due sono rimasti coinvolti, senza gravi conseguenze, nell’attentato di Barcellona del 2017. Federica Calemme e Mario stavano passeggiando sulla Rambla, la via principale della città spagnola, quando un furgone si è lanciato sulla folla provocando ben 13 morti.