Gf Vip news: Soleil Sorge contro Sophie Codegoni: lite furibonda. Non c'è pace nella casa del Grande Fratello Vip. Stavolta a iniziare il battibecco è stata Soleil che ha tirato in ballo la chirurgia estetica per colpire la sua rivale. «Hai 19 anni e sei più piena di plastica che personalità e intelletto» ha detto l'influencer, salvo poi puntualizzare: «Non sto dicendo che è negativo o positivo, semplicemente è un dato di fatto».

La reazione piccata di Sophie Codegoni non si è fatta attendere: «Non mi sento offesa perché tanto ho rifatto solo il seno e qui c’è il chirurgo che può dirlo. Anche se io mi fossi rifatta tutta, sono problemi miei e poi almeno io non ho toccato il viso, a differenza tua». «Questo tono da lagna è insopportabile», ha risposto Soleil, che ha cercato invano la solidarietà degli altri concorrenti.

La reazione di Alex Belli e Gianmaria Antinolfi

«Hai fatto una battuta antipatica, cattiva e fuori luogo e non capisco il perché», ha commentato l'ex della showgirl Gianmaria Antinolfi. «Dicendole così, tecnicamente la vai a colpire nel suo vivo. È un suo problema poverina, se l'avesse già risolto, questa cosa non la toccherebbe neanche» ha aggiunto Alex Belli, salvo poi ridere con Soleil Sorge dell'accaduto.

«Stai cercando di umiliarmi. Lo fai anche con Miriana e con Maria. Buttati tu nella spazzatura» ha commentato risentita Sophie Codegoni, alla quale Gianmaria Antinolfi sembra essersi riavvicinato proprio in questi giorni. Non è da escludere che il commento al vetriolo di Soleil sia da interpretare come una reazione di gelosia verso l'ex e un tentativo di ostacolare una possibile love story tra lui e l’ex tronista di Uomini e Donne.