Gf Vip, Nicola Pisu e il messaggio in codice dalla mamma: «Miriana Trevisan? La devo cancellare...»

Al Grande Fratello Vip la storia tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan continua tra alti e bassi. Patrizia Mirigliani, mamma di lui, ha le sue idee in proposito e poco tempo fa ha lanciato sui social un messaggio in codice mostrando la foto del figlio in confessionale. Un post che non può non riferirsi a quello che sta accadendo con l'ex ragazza di Non è la Rai. E che una volta emerso ha contribuito alla crisi tra i due.

GFVip, Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Nel giorno in cui è arrivato il bacio 'vero' tra i due Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia, ha pubblicato un post che esprime tutte le perplessità su questo rapporto. Il messaggio nel dettaglio recitava così: N.F.P.I.G. L’acronimo starebbe per “Non Farti Prendere In Giro”, avvertimento a Nicola circa l’atteggiamento di Miriana Trevisan.

Nelle ultime ore, intanto, i due si sono allontanati. Nicola, deluso da come si è evoluta la loro situazione, si è sfogatl in giardino con Francesca e Alessandro. Ha spiegato che sa benissimo che lei non prova gli stessi sentimenti che prova lui nei suoi confronti ma, ad oggi, fa fatica a comprendere la sua confusione. «Io la devo cancellare», ha detto dopo aver parlato con lei, aggiungendo di essere stato infastidito dalle parole della mamma, ma ha comunque apprezzato il gesto d’avvertenza.