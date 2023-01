Gf Vip, Nicole squalificata per il gesto del sale contro Nikita Pelizon? Intanto Dana minaccia di uscire. Le anticipazioni di stasera

Stasera in tv, 9 gennaio, torna il Gf Vip. Torna per la 27esima puntata il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su canale 5 alle 21.45. Torna al fianco di Orietta Berti, Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis aveva lasciato la sua poltrona a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli per qualche puntata, ma le vacanze sono finte anche per la Bruganelli e bisogna tornare a lavoro. Non ci sarà nessuna eliminazione stasera ma verrà decretato il preferito e il meno preferito da spedire poi alla prossima votazione decisiva. Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Saber sono i nominati.

Gf Vip, le anticipazioni di stasera

Nonostanmte il rapporto tra Antonella ed Edoardo regali sempre grandi colpi di scena, ad appassionare i telespettatori è la querelle che sta avvenendo tra Dana Saber contro Giaele De Donà e Wilma Goich. La modella ha avuto diversi screzi con gli altri vipponi e, come se non bastasse l’accampamento in piscina per dormire da sola, sabato in preda al nervosismo Dana ha tentato di aprire la porta e abbandonare la casa. A fermarla è stata Antonella, che poi ha confidato ai coinquilini: «Aveva la valigia con sé e stava uscendo, non è che sclera apposta, in questo momento non sta bene». La ripescata Wilma Goich si è inferocita per lo “spogliarello” della Saber nel letto di Daniele. Dana potrebbe cedere e uscire volontariamente.

Nicole Murgia rischia seri provvedimenti

Quella che rischio grosso stasera è Nicole Murgia. Non è da escludere che sia preso un serio provvedimento nei confronti della vippona, che il 5 gennaio si è resa protagonista di un gesto di pessimo gusto. Mentre stava cucinando con Luca Onestini, dietro di lei è passata Nikita Pelizon e Nicole ha pensatodi gettarsi del sale dietro le spalle. Un gesto certamente volontario e notoriamente scaramantico, che riaccende le polemiche per le accuse già rivolte a Pelizon di avere il malocchio e di portare iella. Per un gesto simile nel corso di questa edizione del Gf Vip è già stata squalificata Eleonoire Ferruzzi. Alfonso Signorini condannerà questo comportamento?

Antonino torna in casa

Dopo un piccolo intervento chirurgico per rimuovere una cisti stasera, dovrebbe, rientrare anche Antonino Spinalbese.