Gf Vip, la rivelazione choc di Nikita Pelizon: «Ho pensato più volte al suicidio. Ho sofferto di depressione»

Cristina Quaranta e Nikita Pelizon sono ai ferri corti. Le due protagoniste del Gf Vip si sono scontrate ieri in diretta dopo una settimana passata a cercare (invano) di limare gli attriti. L'ex di Non è la Rai sostiene che il sorriso che la modella triestina ha sempre stampato sul volto è una presa in giro nei confronti di tutti. Ma Alfonso Signorini vuole andare contro le apparenze e scoprire cosa si cela di vero dietro quell'espressione sempre usata da Nikita, così ieri in diretta chiede spiegazioni alla 24enne. «È un'arma di difesa la tua?».

La vippona conferma a fatica l'intuizione di Signorini, ammettendo di aver sofferto dall’età di 16 anni di depressione: «Io dopo tanti anni di down ho deciso di cercare di avere sempre il sorriso. Poi quando qualcuno mi aggredisce o mi fa innervosire questo sorriso mi viene più automatico ma perché è di nervosismo». Alfonso vuole però saperne di piu'. «Cos’è questo momento di down di cui parli, se vuoi parlarne». E arriva la confessione choc: «Di base inizia per d e ha due esse dentro, ne abbiamo parlato spesso in queste serate, e la seconda è che pensavo spesso al suicidio». La rivelazione è drammatica tanto che Signorini si dice pronto ad affrontare l’argomento con lei: «Stasera mi hai aperto una finestra. Pensaci a tutto questo perché nella prossima puntata voglio approfondire questo argomento con te».

Lo scontro con Cristina Quaranta

Nonostante queste dichiarazioni la Quaranta non abbassa i toni contro Nikita, anzi li accende creando il panico nella casa. Ha cominciato a urlarle in faccia e il web non la perdona e anzi la accusa di voler strumentalizzare le sue tragedie personali per provare a mettere in cattiva luce la Pelizon. Intanto la modella viene incoronata la preferita dai telespettatori.