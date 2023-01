Oriana Marzoli, brufolo sul lato B: Giale De Donà prova a schiacciarlo e il Gf Vip riprende la scena. I fan: «Che squallore»

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno festeggiato l'inizio del nuovo anno organizzando un party che ha sollevato diverse polemiche. Protagonista della serata Oriana Marzoli che si è ritrovata un brufolo sul lato B e ha chiesto alla gieffina Giaele De Donà di schiacciarlo. La scena è stata ripresa dalle telecamere del reality show e non è passata inosservata ai telespettatori.

«Oriana che si fa spremere il brufolo da Giaele mentre Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia si gustano la scena», questi i commenti che si leggono sui social dopo che il video è diventato virale la notte di Capodanno.

Oriana si è distesa a pancia in giù chiedendo disperatamente aiuto alla concorrente di aiutarla a rimuovere il fastidioso foruncolo, nel farlo però ha sollevato la gonna scoprendo così il lato B, sotto gli occhi curiosi del resto degli inquilini e soprattutto delle telecamere del Gf Vip.

STO MALE PER ORIANA CHE SI FA SCHIACCIARE DA GIAELE UN BRUFOLO SUL SEDERE, E A FIANCO A LORO MICOL ED EDOARDO.D CHE SI PISCIANO DALLE RISATE #gfvip #incorvassi #orianistas pic.twitter.com/nZtS6UcIWV — soleilandia🎄 (@sisonokevin) January 1, 2023

La scelta di spogliarsi in giardino non è stata gradita dai telespettatori che hanno giudicato la concorrente come «volgare». «Ma cosa sto guardado?», «Sempre più squallore», «Che scena vergognosa», si legge su Twitter sotto l'hashtag del reality show condotto da Alfonso Signorini.