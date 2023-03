Gf Vip, gaffe hot di Oriana Marzoli: scatta la censura. Il video è virale sul web: ecco cosa ha detto

Dopo la tempesta c'è sempre il sereno. Nella Casa del Gf Vip sembra che questa mattina ci sia stato un clima tranquillo tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi che, dopo giorni di guerre, si sono ritrovate in cucina per confrontarsi sulle rispettive relazioni. Se, infatti, Oriana si è sfogata su Daniele Dal Moro, Antonella ha parlato nuovamente di Edoardo Donnamaria e della situazione con Nicole Murgia, per cui ha perso fiducia.

La gaffe

Il confronto tra le protagoniste indiscusse del Gf Vip è stato sereno e ha coinvolto anche Luca Onestini, Milena Miconi, Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis. E proprio mentre chiacchieravano in cucina, Oriana ha commesso una gaffe il cui video è diventato subito virale. Mentre i vipponi scherzavano fra di loro, Oriana ha frainteso il significato di una paorla di Luca Onestini, lasciandosi andare ad una gaffe bollente: «La sbo...».

Oriana: “La sbo?”



Scatta la censura e tutti che scappano, vi prego non ce la posso fare 💀#gfvip #oriele

pic.twitter.com/wRAM2UjfeM — sisonokevin (@_soleilandia_) March 3, 2023

L'effetto social

La gaffe di Oriana Marzoli ha divertito il pubblico. Pur essendo venezuelana, Oriana parla bene l’italiano di cui, però, non conosce il significato di tutte le parole. La regia ha provato a censurare il momento mentre gli altri vipponi scappavano dalla cucina, ma il web aveva già salvato tutto facendo diventare virale il video di quel momento.