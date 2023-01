Gf Vip, «Oriana Marzoli puzza»: offesa choc dall'ex gieffina. E sui social esplode la polemica

Pesanti parole contro Oriana Marzoli hanno indignato i telespettatori del Grande Fratello Vip. Per quanto sia un personaggio discusso molti hanno criticato duramente le parole che sono state rivolte all'inquilina della casa, offesa da Dana Saber su Instagram. Anche se la modella non è più in gioco continua a lanciare commenti e accuse soprattutto verso Oriana.

Ieri sera l’ex gieffina è tornata su Instagram ed ha risposto alle domande dei suoi follower. Un utente ha chiesto a Dana: «Ma è vero che Oriana puzza?». La Saber ha risposto con un secco: «Sì». Durante la permanenza nella casa le due hanno avuto un duro scontro nel corso del quale Dana aveva detto: «Io non sono come voi che sparlate dietro e siete delle false. Non giocate con me che vi smaschero subito. Io faccio la lecca cose? No cara mia io non lecco proprio nulla e mai ti leccherò, perché ce l’hai sporco! Sei una donna volgare e ce l’hai sporco. Inutile che fai la forte come loro quando siete in gruppo, la vera forte qui sono io preparatevi».

La Saber era arrivata a minacciare anche Luca Onestini, molto vicino ad Oriana nella casa: «Io non scherzo belli, se mi avete fatto uno scherzo con i miei occhiali io fuori da qui vi querelo fidatevi. Sì querelo te e poi anche lei. Non fate ridere e non siete simpatici. Vedrete come vi querelerò, adesso chiedo al GF se tira fuori i video così vi posso denunciare subito». Le offese restano comunque fuori luogo e tanti sono stati coloro che hanno accusato Dana sui social.