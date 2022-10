Gf Vip, «Pamela Prati pronta a lasciare»: la rivelazione choc nella Casa. Ecco il motivo

Ad appena due settimane dall'inizio del Grande Fratello Vip, Pamela Prati starebbe già meditando di lasciare la casa più spiata d'Italia. Non sarebbe la prima volta per la showgirl, che già in passato abbandonò il reality, sbattendo la porta rossa dietro di sé.

Pamela Prati pronta a lasciare il Gf Vip

Stavola però la sua idea sarebbe quella di un'uscita più convenzionale, attraverso una nomination. A svelare il piano di Pamela è stata Cristina Quaranta, che ha raccontato a Nikita Pelizon che la Prati le avrebbe chiesto di nominarla per accelerare la sua uscita dal programma.

«Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te», ha detto Cristina a Nikita, «Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo».

Il timore dell'ex modella sarebbe proprio quello di dover parlare del caso di plagio che l'ha vista protagonista nel 2018, quando attraverso varie ospitate televisive dichiarò di essere in procinto di sposare tal Mark Caltagirone. L'esistenza dell'uomo non è mai stata confermata e negli anni si è andata confermando l'idea che Pamela Prati sia stata vittima di plagio, come peraltro da lei stessa confermato nel 2020. Come spesso accade, nel Gf Vip i vipponi sono costretti a fare i conti con il loro passato e, per quanto scomodo e doloroso possa essere, è questa la "regola" del gioco. Ma a quanto pare Pamela non avrebbe già più voglia di giocare.