Gf Vip, la confessione choc di Sonia Bruganelli: «Paolo Bonolis attratto da un uomo»

Si parla del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al Gf Vip. Alfonso Signorini vuole sapere la verità e Alex confessa: «Amo entrambe e ho fatto l'amore con tutte e due in modo diverso». Nel faccia a faccia con il conduttore Belli non si tira indietro e vuota il sacco. Si parla di amore libero e Signorini chiama le due donne facenti parte del triangolo a intervenire.

Gf Vip, il concetto di amore libero

I video che Signorini mostra delle confessioni fatte dalla Duran in settimana non lasciano spazio a dubbi. Alex e Delia hanno un rapporto aperto a condizione che entrambi siano daccordo e presenti nei rapporti a tre. C'è anche un modo in cui la modella sceglie le donne con cui condividere le notti di passione con il marito, e Soleil però rimarrebbero fuori dalla possibile scelta. «Soleil come donna non mi piace ma mai dire mai», non chiude nessuna porta la moglie di belli. Mentre Soleil ha la certezza di essere open mind ma non attratta da Delia: «Si sono molto aperta, capisco il loro rapporto, ma a me Delia non piace proprio. E poi io non potrei mai essere l'altra tutt'al più il contrario».

Gf Vip, la confessione di Soleil Sorge: «Mai amato Alex Belli»

La confessione choc di Sonia Bruganelli

La parola passa alle opinioniste e Alfonso Signorini lancia la domanda a Sonia Bruganelli. «Io pensavo di essere una con la mente aperta ma ho capito che non è così», ma poi il conduttore fa una domanda ironica: «E Paolo Bonolis è stato mai attratto da uomini?», la risposta dell'opinionista lascia senza parole: «Si Paolo si». gelo in studio. Alfonso non riesce neanche a dir nulla se non: «Torneremo a parlarne». Il giallo si infittisce e intanto il web esplode.