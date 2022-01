Gf Vip, il particolare fetish dei piedi di Soleil che disgusta tutti

Nella casa del Grande Fratello Vip non c'è pace per Soleil Sorge. A tenere banco, questa volta, sono i suoi piedi. A molti telespettatori non è sfuggito un particolare sconcertante. Spesso gli autori si soffermano in inquadrature dedicate ai piedi dell'influencer che molto spesso sono sporchi. Ma non è la sola. Anche Sophie Codegoni e Nathalie Caldonazzo sembrano avere lo stesso problema.

E da qualche giorno sui social non si parla d'altro. Un dettaglio piuttosto imbarazzante che porta, ancora una volta, Soleil al centro della bufera. Dopo il flirt con Alex Belli e quel triangolo amoroso con Delia Duran, la lite furiosa fra l'influencer e Lulù Selassié in merito alla discussione della principessa con Katia Ricciarelli, ecco il particolare fetish che lascia tutti a bocca aperta.

Anche nella casa più spiata d'Italia inizia a serpeggiare un po' di malumore a causa dei piedi sporchi di Soleil. Alessandro Basciano, infatti, ha lamentato più volte i cattivi odori e ha accusato Soleil. L'ex tentatore di Temptation Island e sempre più nemico di Alex Belli, non si risparmia nei confronti dei piedi maleodoranti di Soleil.

L'influencer cammina sempre scalza in casa e questo potrebbe essere la causa, ma non si esclude che sia proprio una mancanza di igiene in quella parte del suo corpo. Venerdì 7 gennaio, nella nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, sicuramente sapremo di più e potremmo assistere a un nuovo scontro con protagonista Soleil.