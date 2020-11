Gf Vip, Patrizia De Blanck choc: «Ho trasgredito alle regole, l'ho nascosta...». Inquilini allibiti. Rischio squalifica?

Gf Vip, Patrizia De Blanck choc: «Ho trasgredito alle regole, l'ho tenuto nascosto...». Inquilini allibiti. Rischio squalifica? La scorsa notte, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, la contessa avrebbe confessato di aver trasgredito a una regola, nascondendo un foglio importante per il gioco. Ma andiamo con ordine.

Ieri sera, le donne della Casa hanno fatto le nomination palesi nella mistery room. Le concorrenti avrebbero dovuto scegliere una carta raffigurante la donna che volevano eliminare, buttando via tutte le altre. Patrizia De Blanck ha mostrato ad Alfonso Signorini la foto di Stefania Orlando, che poi è andata in nomination. Dopo la puntata, però, la contessa avrebbe confessato di aver "imbrogliato".

Come riporta Blastingnews, Patrizia De Blanck avrebbe rivelato ai coinquilini: «Ho tenuto due fogli invece di uno, volevo nominare Adua Del Vesco. Ma poi ho visto che nominavano tutti Stefania e ho nominato lei, tanto un voto in più o uno in meno non cambiava molto». Provvedimenti in vista? Staremo a vedere.

