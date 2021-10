Gf Vip, Patrizia Mirigliani a sorpresa per Nicola: «La tua felicità deve dipendere solo da te» (e si chiarisce con Miriana)

Tredicesima puntata del Gf Vip. Una presenza che non stupisce Patrizia Mirigliani entra per spiegare al figlio Nicola Pisu del perchè delle sue paure nei confronti dell'avvicinamento con Miriana Trevisan.

Nella relazione tra Nicola e Miriana è come stare al lunapark, si sale e poi scende. Alti e bassi sono la costante. A far però firmare il biglietto di arresto ci ha messo lo zampino patrizia Miriagliani, la mamma di nicola infatti è per ora la macchinista più efficace di queste giostre. Storie e post contro la ex di Non è la Rai. Una mamma chioccia quella di nicola che le è sempre stata vicina anche nei momenti di grandi difficoltà quando Nicola aveva i suoi problemi di tossicodipendendza e che ora è preoccupata per questo flirt che sta nascendo tra il figlio e la ex di Pago. Non ci crede Patrizia ma Miriana dal canto suo che già non era convinta ora è ancora più frenata. Una vicenda molto ingarbugliata.

«Mi ha giudicata senza conoscermi» spiega la Trevisan, «Vuole sempre vedermi felice e ora lo sono quindi non capisco questa intromissione», e la showgirl incalza «poteva rivolgersi a te e non a me, io sono mamma e pure a me potrebbe accadere questo ma io mi rivolgerei a mio figlio non alla compagna di lui. Perchè darmi della strega dicendo che sono io l'artefice di tutto». La reticenza della gieffina infatti in questi giorni era dovuta sempre alla differenza d'età e al fatto che avesse un figlio fuori. Poi c'è stato un momento in cui la Trevisan si è voluta lasciar andare ed ha cercato di indagare sulle emozioni vere di Nicola. «Non voglio che tu ti attacchi sempre di più a una cosa che non so come andrà a finire. io ho deciso di lasciar stare». Pisu è rimasto confuso dalle ultime parole della "sua" bella Trevisan «non ho più intenzione di parlare con lei». La presa di posizione è durata giusto qualche ora perchè poi la notte l'hanno passata a letto insieme i due concorrenti del Gf, ma Miriana ha chiesto a Nicola di tenere il riservo su quanto accaduto. «A me lui piace tantissimo, ma cerco di non fargli del male», spiega questo in diretta l'ex di Pago.

Il confessionale

Poi i ragazzi sono chiamati nel confessionale da Alfonso per parlare in modo più intimo.

«Il fatto che io mi sono innamorato di lei è vero. Io sono convinto che tu sei così sia qua dentro che fuori. Io sono convinto»

Ma Miriana lo interrompe. «Fuori da qui potrebbe esserci un mondo che ti aspetta che non hai vissuto è prematuro quello che dici». Poi Nicola viene mandato in giardino e con lo sguardo intimorito aspetta la sorpresa per lui.

Patrizia Mirigliani... che sorpresa

«Tu sei una persona straordinaria. La gente sta apprezzando quello che sei veramente il pubblico ha scoperto in te delle caratteristiche che sono difficili da trovare. Quel messaggio era per far si che nessuno potesse approfittare di te. Abbiamo sofferto per anni, tu ora devi essere felice e la tua felicità deve dipendere da te stesso. Quella frase era un gioco. Le mamme che aiutano i propri figli poi non possono essere messe da parte come usa e getta, non badare a una piccola frase che non significa nulla. Se sei felice e provi dei sentimenti sono felice per te perchè finalmente riesci a provarli e sono qua per dirtelo. Io sono una donna a favore delle donne e voglio che sia rispettato il mio ruolo di mamma. Una mamma che ha fatto tanto per il figlio va rispettata».

Nicola risponde: «Ti devo chiedere scusa perchè quel giorno che ho letto quella cosa su instagram mi sono arrabbiato. Ma sono felice di essere qui»

Perchè non citi mai direttamente Miriana? La domanda di Alfonso

«Io non ho nessun problema verso lei. Sono una mamma che sta vedendo una toria in nascere e non so che valore darle perchè non mi voglio inserire nella vita con nicola pensando a un domani, ma in quest momento non mi sento di entrare in questa storia. Le dinamiche che ho visto non mi fanno star serena e quindi preferisco stare nel mio. La felicità di Nicola è la mia felicità. D'istinto se lei riesce a convincere mio figlio più che me a me basta. Miriana prova sentimenti verso Nicola? Perchè lui parla di sentimenti lei no»

Miriana li raggiunge in giardino. «Io non sono innamorata, provo attrazione»

E la mamma continua a spiegare. «Io non voglio che Nicola abbia una delusione che in questo momento non gli farebbe bene. Prima devi acquisire la tua autonomia mentale e poi il resto verrà. Miriana ha una grande onestà intellettuale nel dire le cose come stanno».

Ma Sonia Bruganelli interviene dallo studio: Nicola qualche ountata fa ci ha detto che lui è stato lobomotizato talmente tanto che ora che sente di nuovo dei sentimenti li vuole vivere e li deve vivere»

