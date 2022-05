GF Vip, paura per Alessandro Basciano: «Subirà un intervento fastidioso»

Intervento chirurgico per Alessandro Basciano. L'ex gieffino dovrà sottoporsi ad una operazione nelle prossime ore. A comunicarlo è l’esperto di gossip Amedeo Venza, amico di Basciano. Attraverso una story Instagram pubblicata sul suo profilo, ha spiegato che il motivo dell’assenza di Alessandro dai social, negli ultimi giorni, è legato all'operazione che dovrà subire che ha definito «fastidioso». Non si sa quale sia il problema che costringerà l’ex volto di Uomini e Donne a finire sotto i ferri. Basciano e la sua fidanzata Sophie Codegoni, per il momento, mantengono massimo riserbo.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Sophie Codegoni, l'influencer bloccata dalla polizia 27 volte in... LA LETTERA Gf Vip, Sophie Codegoni ai genitori preoccupati: «Lasciatemi...

L'amore fra Sophie e Alessandro è sbocciato all’interno della Casa più spiata d’Italia e, nonostante i rumors, la loro storia sembra proseguire a gonfie vele. I due non si sono nemmeno lasciati lambire dalle frecciatine lanciate da Fabrizio Corona, che aveva detto che in fin dei conti Sophie era ancora stregata da lui. Di tutta risposta l’ex tronista di Uomini e Donne ha tagliato tutti i ponti con l’ex re dei paparazzi, chiudendo persino la collaborazione professionale che aveva con l’imprenditore.