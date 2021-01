Gf Vip, lite furiosa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Lui va fuori di sé: «Adesso mi incaz***...». Lei reagisce così

Gf Vip, lite furiosa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Lui va fuori di sé: «Ogni volta che bevi, sei pesante...». Lei reagisce così In questi minuti, i due fidanzati del Grande Fratello Vip sono ai ferri corti. L'accesa discussione è nata subito dopo il confronto tra l'influencer italo-persiana, Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

Giulia Salemi non si sentirebbe supportata nella Casa. «A parte per Pierpaolo, non sono fondamentale per nessuno», dice agli altri conquilini. E nonostante tutti le facciano capire che avere un amore è la cosa più importante, Giulia non si riesce a farsi una ragione della freddezza di Tommaso nei suoi confronti: «Io sono molto sensibile ed emotiva».

Subito dopo l'aperitivo, l'influencer se la prende anche con il fidanzato Pierpaolo e ne nasce un'accesa discussione. «Non mi sono sentita supportata - lo accusa - sarebbe bastata una parola». Ma lui si difende: «Ti ho supportato finora, ma ogni volta che c'è un party e bevi, fai così. Anche l'altra volta, di sabato...». Lei non sente ragione. Poi si rifugia in confessionale e lui in sauna

Immediati i commenti su Twitter. «Se n'è accorto anche Pierpaolo di quanto sia pesante Giulia, mollala è un macigno». E ancora: «Ogni volta che c'è una festa e beve, Giulia fa questa lagna. Basta». Al momento i due fidanzati non avrebbero ancora chiarito. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 23:24

